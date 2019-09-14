В аварии на Киевском шоссе под грузовик попала депутат областного ЗакСа Тептина. В Петербург её увезли вертолётом

Стали известны подробности ДТП на федеральной трассе в Гатчинском районе Ленинградской области, в котором столкнулись иномарка и грузовик. За рулём легковушки находилась народная избранница с 13-летним стажем вождения. В тяжелом состоянии она была доставлена на вертолете в Петербург. Об этом 14 сентября сообщает 47 news.

По уточнённым данным, ДТП произошло в начале пятого часа вечера 13 сентября на 78 километре Киевского шоссе. Audi Q7 разворачивалась с края проезжей части и не пропустила грузовик Volvo с полуприцепом. Предположительно, основной удар пришелся на 58-летнюю женщину-водителя Audi. Выяснилось, что это депутат областного Законодательного собрания Людмила Тептина. Она была госпитализирована в тяжёлом состоянии и в пятницу вечером санитарный вертолет доставил её в Ленинградскую областную клиническую больницу в Санкт-Петербурге. Пострадала и 43-летняя пассажирка Audi Q7. Она также госпитализирована.

Обстоятельства ДТП уточняются. Известно, что стаж вождения у Тептиной с 2006 года.