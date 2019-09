Фигуристка Медведева открыла сезон серебряной медалью на соревновании в Канаде

Российская спортсменка Евгения Медведева в канадском Оквилле заняла второе место на турнире серии «Челленджер» в соревнованиях по одиночному фигурному катанию Autumn Classic.

Золото завоевала японка Рика Кихира, которая в прошлом сезоне выиграла финал Гран-при. Короткую и произвольную программы она откатала с лучшим результатом, набрав в сумме 224,16 балла. Медведева в итоге получила 217,43 балла, обеспечившие ей серебряную медаль. Бронзу завоевала фигуристка из Южной Кореи Лим Ын Су с 184,38 балла.

? @JannyMedvedeva kicks off the season with silver?at the Autumn Classic.



Watch highlights from her 'Memoirs of a Geisha' free skate ?