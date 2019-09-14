Грузовик вылетел на встречку под Ярославлем. Столкновение с пассажирским автобусом унесло 9 жизней

Пассажирский автобус марки ПАЗ и грузовик столкнулись в районе поселка Заячий Холм. Авария унесла девять жизней, 21 человек пострадал, среди них есть один ребенок. Об этом 14 сентября сообщает ТАСС.

Как уточнили агентству в ГИБДД, ДТП произошло на 20-м км автодороги "Ярославль – Заячий холм – Иваново". Грузовик марки MAN выехал на "встречку" и врезался в двигавшийся по ней автобус ПАЗ.

На месте уже работают правоохранительные органы, которые выясняют детали ДТП. Поселок Заячий Холм находится в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.