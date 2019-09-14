Дело надышавшегося шариками водителя BMW Касымова поступило в суд. В ДТП на Невском погибли двое

Куйбышевский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Мурада Касымова, обвиняемого в смертельном наезде на двух пешеходов на Невском проспекте. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 14 сентября.

К производству уголовное дело пока не принято. В конце августа Касымова выпустили из-под стражи, так как статьи, по которым предъявлено обвинение, отнесены к преступлениям средней степени тяжести, а это значит, что больше чем полгода водителя BMW держать в изоляторе нельзя. Такое послабление вызвало возмущение тяжело пострадавшей в ДТП москвички. «Фонтанка» поговорила с чудом выжившей в аварии девушкой.

BMW X6 с Касымовым за рулем выехал на тротуар у дома 55 по Невскому проспекту после полуночи 24 февраля. Там он настиг пятерых прохожих, двое из которых погибли. Сам Касымов позже объяснил свой смертельный манёвр тем, то надышался на Думской шариков, и его «выключило».