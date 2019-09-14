В Германии ввели ограничение для «Газпрома» по транзиту через OPAL

Решение об ограничении доступа к мощностям газопровода компании OPAL для «Газпрома» вступило в силу 14 сентября. Из постановления Федерального сетевого агентства Германии следует, что оператор обязан прекратить использование компанией мощностей в объеме 15,86 млн кВт•ч. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ранее суд Евросоюза отменил вынесенное в 2016 году решение Еврокомиссии (ЕК) о том, что «Газпром» вправе полностью использовать мощности газопровода Opal, соединяющего «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Россия будет бороться за сухопутное продолжение «Северного потока».