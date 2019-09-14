Промежуточный отчет МАК: Сесть на кукурузное поле самолету «Уральских авиалиний» пришлось из-за птиц в двигателях

Промежуточный отчет Межгосударственного авиационного комитета подтверждает основную версию причин аварийной посадки Airbus A321 в кукурузном поле: в оба двигателя попали птицы. Об этом со ссылкой на неназванный источник 14 сентября пишет ТАСС.

«Промежуточный отчет готов. Он подтверждает основную версию авиапроисшествия – попадание птиц в оба двигателя, отказ силовых установок и потеря двигателями взлетной тяги», – цитирует агентство своего собеседника. Он также добавил, что в ближайшее время результаты исследования причин ЧП будут обнародованы.

Раньше других отчет увидят в Минтрансе, Росавиации и авиакомпании «Уральские авиалинии». Также с выводами будут ознакомлены представители ирландской компании-владельца воздушного судна Royal Flight Limited и французского бюро расследования (BEA) — государства разработчика самолета и двигателей.

Напомним, что 15 августа Airbus A321 компании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку в поле с кукурузой вблизи аэропорта Жуковский. Такое решение было принято после того, как в оба двигателя лайнера попали птицы и произошло возгорание. Черные ящики зафиксировали этот момент. Всего на борту самолета находились 226 человек и семь членов экипажа, все остались живы. Президент Владимир Путин присвоил пилотам звания Героев России.

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