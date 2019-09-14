По 50 рублей за штуку: IQOS и другие электронные устройства для курения могут подорожать из-за новых акцизов

Электронные сигареты и устройства для нагревания табака станут подакцизным товаром уже в 2020 году. Это случится в том случае, если будут приняты соответствующие поправки министерства финансов к Налоговому кодексу. Об этом сообщает 14 сентября газета «Коммерсантъ».

Издание ссылается на документ, согласно которому с каждого устройства для курения будет взиматься по 50 рублей. Это касается не только электронных систем доставки никотина (например, Juul), преобразующих жидкость в пар, но и систем нагревания табака, таких как IQOS. Поправки, разработанные Минфином, также подразумевают ежегодный рост налога на 2 рубля. То есть в 2021 году акциз на каждое устройство составит 52 рубля, а в 2022 году — 54 рубля.

Стоит отметить, что акцизами уже обложены расходники для электронного курения: так, в 2019 году с каждого литра жидкости для вейп государство получает по 12 рублей. За 1 кг табака, который используется в системах его нагревания, приходится платить по 5,8 тысячи рублей.

Напомним, что еще весной премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение приравнять электронные сигареты к обычным табачным изделиям. В результате в начале сентября свой законопроект о введении акцизов на электронные устройства для курения представил и Минздрав. По данным ВОЗ, в 2014–2015 году курящих электронные сигареты россиян было 3,5%, а в 2018 году уже 9%.