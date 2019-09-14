Коммунальная красота. На Октябрьской набережной огромный гейзер создал радугу

Горячая вода пробила асфальт в Невском районе Петербурга с утра 14 сентября. Гейзер забил на придомовой территории и, кроме разрухи, добавил немного красоты.

О прорыве у второго корпуса 98 дома на Октябрьской набережной рассказали очевидцы в социальных сетях около 9:00. На опубликованных кадрах виден столб воды в несколько метров, рядом с ним появилась радуга.

В «Теплосети Петербурга» отметили, что вытекание локализовано. Горячую воду в близлежащих домах отключать не будут.

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С 16 сентября в городе начнётся периодическое протапливание. Причина – неблагоприятный прогноз о ночном похолодании.