Петербуржцам угрожают сибирской язвой. Споры обещали пустить по воде

Новый вид анонимных угроз первыми на себе испытали сотрудники Водоканала Петербурга. Теперь онлайн-террористы угрожают не бомбами, а биологическим оружием.

Как стало известно «Фонтанке» 14 сентября, накануне на электронную почту Водоканала пришло письмо с угрозой. Анонимы обещали в полдень начать подачу спор сибирской язвы в питьевую воду на Главной, Зеленогорской, Южной и Волковской водопроводных станциях.

Сотрудники полиции осмотрели шесть объектов Водоканала в Центральном, Фрунзенском, Невском и Курортном районах. Повреждений в резервуарах не заметили, подозрительных предметов также не обнаружили.