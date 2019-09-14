Атака дронов: один из крупнейших в мире нефтяных заводов в Саудовской Аравии загорелся после нападения беспилотников

Два объекта компании Saudi Aramco на крупных месторождениях Саудовской Аравии в Абкайке и Хурайсе загорелись в результате атаки с использованием дронов, пишет РБК.

По информации МВД страны, месторождения подверглись нападению беспилотных летательных аппаратов, в результате чего произошли пожары. Власти утверждают, что огонь локализован, данных о пострадавших нет.

Кто стоит за атакой – не сообщается. Ответственность за неё на себя пока никто не взял.

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По данным Al-Arabiya и Associated Press, одно из пострадавших сооружений — нефтеперерабатывающий завод в Абкайке, который Saudi Aramco называет крупнейшим в мире. Он может перерабатывать до 7 млн т баррелей сырья в сутки. В 2006 году неудачную попытку атаки завода предприняли боевики-смертники признанной в России террористической организации «Аль-Каида».

Поскольку в выходные биржи закрыты, происшествия пока не отразились на ценах на нефть. В пятницу нефть марки Brent торговалась в районе $60 за баррель.

По данным AP, объекты нефтяной отрасли Саудовской Аравии и ранее подвергались нападению дронов – их запускали хуситы из движения «Ансар Аллах», которых, как считается, поддерживает Иран. Так, в августе 10 дронов со взрывчаткой совершили налёт на нефтеперерабатывающий завод на месторождении Шейба.

Обстановка в регионе становится всё более напряжённой, особенно после июньских атак на нефтяные танкеры в Оманском заливе, в которых США и Саудовская Аравия винят Иран.

Эскалация конфликта происходит на фоне появившихся в СМИ сообщений о возврате Saudi Aramco к планам провести IPO.