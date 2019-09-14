«Зеленскому будет очень трудно». Кучма увидел в предстоящем саммите «нормандской четверки» угрозу давления на Украину

Бывший президент Украины, представитель Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма выразил опасения по поводу того, что на предстоящем саммите «нормандской четверки» лидеры Франции и Германии окажут давление на украинского президента Владимира Зеленского с целью пойти на уступки России. Об этом 14 сентября сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

По его словам, у него нет особых надежд на этот саммит. «Зеленскому будет очень трудно — он будет один против трех человек», — считает Кучма.

Он выразил обеспокоенность тем, что французский президент Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель на этой встрече окажут давление на Зеленского, чтобы убедить его пойти на ряд компромиссов, включая проведение выборов в Донбассе без надзора со стороны Киева.

Кучма отметил, что Украина по-прежнему привержена минским договоренностям, но при этом настаивает на том, чтобы Россия оказала давление на ополченцев в Донбассе. «Давайте соблюдать минские договоренности. Безопасность стоит на первом месте. Необходимо вывести войска, тяжелые вооружения, вернуть нам [контроль] на границе, и тогда мы проведем свободные выборы», — заключил он.

Последний полноформатный саммит «нормандской четверки», в которую входят лидеры Украины, России, Германии и Франции, состоялся в 2016 году. Новая встреча может пройти в октябре 2019-го.