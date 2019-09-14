Спасите Машу

У Маши злокачественная опухоль головного мозга. Позади операции и курсы химиотерапии, но болезнь не отступает. Протонная терапия может спасти ребёнка, но лечение платное – почти два миллиона рублей. Родителям такая сумма не по карману.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Маша Пантелеева, полтора года.

Злокачественная опухоль головного мозга – анапластическая эпендимома.

Спасёт протонная терапия. Стоимость 1 974 348 руб.

«Зимой этого года наша весёлая и непоседливая дочка вдруг сильно изменилась, стала вялой, ходила пошатываясь, всё время просилась полежать, а затем и вовсе перестала вставать. Мы отвезли Машу в больницу, там сделали МРТ головного мозга, и выяснилось, что у дочки злокачественная опухоль мозга!

Через два дня её прооперировали, нейрохирурги удалили почти всю опухоль, но часть её, примыкавшую к важным мозговым центрам, убрать не удалось. Маше назначили химиотерапию – и после первого же курса дочку вывели в ремиссию. Но мы рано радовались, потому что опухоль снова стала расти. Дочке провели вторую операцию, на этот раз опухоль полностью удалили. Но врачи говорят, что такие опухоли очень коварны и часть клеток могла остаться в недоступном месте.

Машу спасёт протонная терапия – это такое облучение, которое прицельно разрушает опухолевые клетки, не повреждая здоровые ткани мозга. Лечение платное, стоимость его для нас неподъемная! Доход в семье небольшой, воспитываем двоих детей. Умоляем, помогите спасти дочку!» Анастасия Пантелеева, г. Аша, Челябинская область.

Заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея Николай Воробьев (Санкт-Петербург):

«Учитывая расположение опухоли, её рецидивирующий характер и возраст ребёнка, необходимо проведение протонной терапии. Это один из самых эффективных и щадящих способов облучения, которое воздействует только на клетки опухоли, не повреждая окружающие ее здоровые ткани головного мозга, что особенно важно при лечении детей».

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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".