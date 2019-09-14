Петербуржцы не заметили возвращения света после пожара на подстанции. В «Ленэнерго» советуют звонить в УК

После отчета «Ленэнерго» о восстановлении электроснабжения в Красногвардейском и Невском районах Петербурга горожане пожаловались «Фонтанке» на отсутсвие света.

«На Ленской 5 света нет до сих пор 23-05.Из окна видно,что и по Ленской 9 аналогично», – написал читатель Владимир.

Петербуржцы сообщают, что света нет на всей улице Ленской.

Реклама



«Если нет света, то нужно обращаться в управляющую компанию. Внешняя схема электроснабжения восстановлена. Вероятнее всего УК не переключило автоматы», – прокомментировали в «Ленэнерго».

Из-за пожара на подстанции на улице Коммуны без света на несколько часов стояли 62 дома, в которых проживает 20 тысяч человек.