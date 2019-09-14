Пушилин объяснил свое заявление по присоединению ДНР к России

Интеграция самопровозглашенной ДНР в состав России предусмотрена Минскими соглашениями, заявили глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

«Вообще наша интеграция с Россией предусмотрена Минским соглашениями, так как там прописан пункт о трансграничном сотрудничестве. Мы уже двигаемся в этих рамках», – приводит URA.RU слова Пушилина.

Он подчеркнул, что ДНР не станет выходить из Минских соглашений ни при каких обстоятельствах.

Ранее Пушилин заявил, что перед ДНР стоит задача максимально интегрироваться в российское пространство. По его словам, для республики в идеале было бы вхождение в состав России на правах федерального округа.