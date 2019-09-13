На «Коле» до конца сентября сузят путепровод перед мостом через Неву

В рамках первого этапа планово-предупредительных работ на трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти ограничат движение еще на одном путепроводе через железную дорогу. Там будут по очереди перекрывать по полосе в каждую сторону.

Как сообщает 13 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ООО «Феникс» будет вести работы по устройству верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона на путепроводе через железную дорогу Всеволожск – Дубровка, расположенном на 39-м километре трассы Р-21 «Кола». В связи с этим с 16 по 20 сентября там перекроют правые полосы в каждом направлении, а с 23 по 27 сентября – левые.

На время перекрытия скорость движения по оставшимся свободными полосам ограничат до 50 км/ч. Работы будут вести круглосуточно, в две смены. Сроки могут быть скорректированы с учетом погодных условий.

По контракту, планово-предупредительные работы на путепроводах трассы будут проводиться до 14 августа 2020 года. Ранее для ремонта уже были сужены два из них.

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