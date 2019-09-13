В Испании из-за сильных дождей погибли пять человек

По меньшей мере три человека погибли в пятницу в Испании из-за сильных дождей. Общее число жертв стихии достигло пяти, сообщает газета El Pais.

Ранее сообщалось о гибели двух людей в автономном сообществе Андалусия – в городах Альмерия и Гранада. Позднее спасатели в Аликанте обнаружили тело еще одного погибшего.

В четверг в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча из-за непогоды умерли два человека. Государственное метеорологическое агентство Испании объявило в пятницу предупреждение во многих провинциях страны из-за ливней, гроз и сильных порывов ветра. В ряде населенных пунктов уровень опасности повышен до самого высокого – красного.

Из-за непогоды отменены занятия у тысяч учеников. Ливни привели к перекрытиям дорог, частичной приостановке железнодорожного движения и наводнениям.