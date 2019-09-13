Четырнадцать полицейских машин 12 часов гоняли оленя по польскому городу. Не догнали

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Инструктор автошколы и его ученик попали в ДТП с оленем прямо в центре польского города Бельско-Бяла. Оленя пытались поймать более дюжины полицейских экипажей, но животное успешно ушло от погони.

Курьезный случай произошел на юге Польши в среду, 11 сентября, сообщает 13 сентября канал tvn24. Около часа дня в центре города Бельско-Бяла выбежавший на перекресток крупный олень запрыгнул на капот автомобиля автошколы, за рулем которого был ученик. По словам инструктора, находившегося на пассажирском сиденье, удар был такой силы, словно в них врезалась машина. К счастью, люди отделались испугом.

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Видео: Bielskie Drogi/YouTube

На место вызвали полицию, и она появилась уже минуты через две. Оказалось, что стражи порядка уже в курсе, что по городу бегает олень, и поиск животного ведется.

Всего в поимке оленя были задейтвованы 14 патрульных экипажей. Они должны были в основном обеспечивать безопасность движения, чтобы животное не натворило серьезных дел. Были привлечены и охотники. Предполагалось усыпить оленя, погрузить на эвакуатор, отвезти в лес и выпустить там.

В общей сложности олень бегал по городу 12 часов. В конце концов он прыгнул в реку Бяла и уплыл по ней от полиции в сторону леса.

Видео: Bielskie Drogi/YouTube