Сноуден назвал Россию единственным местом для свободного выражения своего мнения

Россия является единственным местом в мире, где американский информатор может свободно говорить, заявил живущий в Москве экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в интервью радиостанции France Inter.

«Мы (информаторы. — прим.ред.) не хотим, чтобы Франция стала страной как те, что вам не нравятся. В этой ситуации печально, что единственное место, где у американского информатора есть возможность говорить, — это не Европа, это здесь (в России. — прим.ред.)», — заявил Сноуден.

Он напомнил, что в 2013 году просил на тот момент президента Франции Франсуа Олланда предоставить ему убежище. Сноуден добавил, что был бы рад, если нынешний французский лидер Эммануэль Макрон предоставил ему убежище.

Бывший сотрудник АНБ при этом отметил, что проблема не только во Франции, но и во всем западном мире.

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«Нет ничего враждебного (по отношению к другим странам. — RNS) в том, чтобы защищать информаторов. Принять у себя кого-то вроде меня не означает, что вы выступаете против США», — подчеркнул Сноуден.

В июне 2013 года Сноуден передал СМИ секретную информацию АНБ, касающуюся слежки спецслужб США за гражданами. Сноудену заочно предъявили обвинения в шпионаже, он бежал из США в Гонконг, потом в Россию. По словам основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, портал провел спецоперацию, чтобы помочь Сноудену добраться до Гонконга. В августе 2013 года экс-сотрудник АНБ получил временное убежище в России, затем — вид на жительство.

Ранее Сноуден заявил в интервью Национальному общественному радио США, что остался в России, так как другие страны боялись предоставить ему убежище из-за опасений конфликта с США. По словам Сноудена, он искал убежище в 27 странах.