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Спорт
14.09.2019 00:36
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Артем Великодушный и гол Шатова без слез. «Арсенал» не помешал «Зениту» остаться на первом месте

Два пенальти, сотый матч капитана и результативные замены Сергея Семака: отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги матча «Зенит»-«Арсенал».

Артем Великодушный и гол Шатова без слез. «Арсенал» не помешал «Зениту» остаться на первом месте

Отношения «Зенита» и «Арсенала» в последние годы с точки зрения результата были откровенно непростыми. В сезон Роберто Манчини именно в Туле в локальной ссылке оказался Артем Дзюба, не поладивший с итальянским тренером. Напомним, что вторую половину сезона перед домашним чемпионатом мира будущий всенародный любимец провел в футбольном изгнании именно в «Арсенале» (в матче против «Зенита» Дзюба в лучших традициях забил сам и сделал голевую передачу). Как раз выступление за тульский клуб позволило Артему вернуться в сборную России по футболу. К слову, изрядную поддержку оказал нападающему и губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бывший телохранитель Владимира Путина и начальник охраны Виктора Зубкова: именно благодаря его содействию был исчерпан конфликт между Дзюбой и главным тренером Станиславом Черчесовым.

В первый сезон Сергея Семака как раз таки «Арсенал» нанес первое ощутимое поражение «Зениту»: при -10 и бесплатной гречневой каше на трибунах туляки обыграли петербургский клуб со счетом 4:2. В том матче в типичных контратаках блистал замбийский нападающий Эванс Кангва. Контр-выпады — фирменный стиль команды Игоря Черевченко, который возглавляет «Арсенал» с ноября 2018 года, когда Олег Кононов решил покинуть один из главных оружейных городов России и перебраться в «Спартак». В прошлом сезоне «Арсенал» стал 6-м по голам из-за штрафной: Сергей Ткачев занял 6 место в лиге (44 дальних удара), Игорь Горбатенко — 13-е (31 удар). В этом сезоне дальних ударов стало даже больше: 58% (на первом месте – «Спартак», 59%). К числу часто бьющих добавились экс-игрок «Зенита» Данила Лесовой и арендованный у «Спартака» Александр Ломовицкий. В 8 стартовых турах «Арсенал» забил 5 мячей после ударов из-за пределов штрафной (все 5 забиты разными футболистами: Гия Григалава, Горбатенко, Ломовицкий, Ткачев и Виктор Альварес).

Матч против «Арсенала» открывал 9 тур: в пятницу Российская премьер-лига вернулась после перерыва на сборные. Это обстоятельство добавило «Зениту» проблем: в понедельник в Калининграде все 90 минут провели Юрий Жирков, Артем Дзюба и Магомед Оздоев (добавьте к этому те же 90 минут в пятницу в Глазго; к слову, именно игроки петербургского клуба позволили сборной набрать 6 очков; Дзюба сравнял счет в матче против сборной Шотландии, Жирков заставил защитника шотландцев забить гол в свои ворота и заработал штрафной, с которого Марио Фернандес забил победный гол сборной Казахстана). Также в сборные ездили футболисты сборной Ирана Сердар Азмун (гол в ворота Гонконга) и сборной Колумбии Вильмар Барриос (на его счету ничья против бразильцев и потасовка с самым дорогим футболистом мира Неймаром).

Тренерский штаб «Зенита», несмотря на сложности с перелетами футболистов, решил свести ротацию к минимуму, но экспериментировал с позициями игроков : на матч против «Арсенала» в итоге не вышел лишь Оздоев, пропускавший матч из-за перебора желтых карточек. Линию обороны составил квинтет Андрей Лунев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович (для капитана этот матч стал сотым за «Зенит»), Ярослав Ракицкий и двужильный Жирков. В опорной зоне Оздоева заменил Дуглас Сантос, компанию ему составил Вильмар Барриос, места на флангах заняли Себастьян Дриусси, восстановившийся после травмы, и Далер Кузяев. Дуэт в атаке составили Дзюба с Азмуном.

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Артем Великодушный и гол Шатова без слез. «Арсенал» не помешал «Зениту» остаться на первом месте

Первый опасный момент создали гости: уже на третьей минуте после дикой ошибки Кузяева один на один вывалился Альварес, но Лунев блестяще сыграл на выходе. Буквально через пару минут «Зенит» эффектно реализовал штрафной удар: Сантос подал с левой ноги, Дзюба выпрыгнул выше всех и забил в ворота команды, в составе которой провел отличные 3 месяца аренды. Для нападающего этот мяч стал пятым в сезоне.       

На 13 минуте Альварес покинул поле из-за травмы: вместо испанца на поле вышел белорус Максим Володько.

«Зенит» уверенно контролировал происходящее на поле и на 21 минуте заработал пенальти: мяч попал в руку. Азмун пробил прямо под левую штангу, но очень слабо: голкипер туляков Михаил Левашов в прыжке отбил мяч.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

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Во втором тайме, несмотря на тотальное преимущество «Зенита» в первой половине, «Арсенал» огрызнулся: со штрафного изящно пробил Кантемир Берхамов. Показалось, что Лунев опоздал с прыжком: мяч влетал в его угол. Петербургский клуб ответил с помощью второго пенальти: на этот раз точен был Дриусси.

За 20 минут до конца матча в «Зените» начался парад замен. Ключевой оказалась одна. На 71-й минуте вместо Кузяева на поле вышел Олег Шатов.

На 74 минуте Азмун, увидев табличку о предстоящей замене, стал тянуть время и начал спорить с арбитром матча Павлом Кукуяном. Как результат — желтая карточка. Дзюбе на правах старшего товарища пришлось в прямом смысле уносить иранца с поля. После финального свистка Артем прокомментировал: «Скоро же кубок мира по регби. Готовлюсь».

За 600 секунд до конца матча Сантос эффектно откинул мяч назад Луневу с центра поля, но был настолько не точен, что стадион схватился за сердце. К счастью, голкипер «Зенита» успел подхватить рискованный пас назад, и второго автогола в своей петербургской карьере бразилец избежал.

На 88 минуте точку в матче поставил Шатов: Барриос покатил мяч в зону Жиркова, Юрий уверенно навесил на дальнюю штангу, и воспитанник нижнетагильского футбола четко пробил по воротам «Арсенала».

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

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После матча было интересно: Дзюба посвятил гол своим родителям, празднующим 33-летие свадьбы. Про пенальти форвард сказал так: «Называйте меня «Артем Великодушный». Вообще это правильно, я надеюсь мне это как-то воздастся потом. Это командная работа. Я забил сам, уступил пенальти Сердару. Мы должны бить вдвоем. То что он не забил — это случайность. Бывает со всеми. Даже легендарные футболисты промахиваются. Второй пенальти Себа попросил пробить, потому что у него не было ни одного гола в чемпионате. Он потрясающе работает на команду, так что с моей стороны было бы сверхэгоизмом не дать ему пробить. Он вообще любимчик, пользуется этим!» Иванович, обсуждая свои 100 матчей за «Зенит», отдельно выделил тот, в котором он забил первый гол в истории «Газпром-Арены».

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

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Семак на послематчевой пресс-конференции аккуратно обошел острые углы: «После пропущенного мяча смогли забить. Заслуженная победа».

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"

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