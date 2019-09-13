Больше злости. Как ЦСКА преподал урок СКА

Первое армейское дерби сезона СКА провалил. Петербуржцы ни разу не забили. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, через какие муки проходят армейцы с Невы, пытаясь построить новую команду.

Тревожные слухи поступают из Москвы. Поговаривают, что президент СКА Геннадий Тимченко почти не пропускает матчи столичного «Спартака». На днях даже зашел в раздевалку московской команды, чтобы лично поздравить игроков и тренерский штаб с победой. Ни для кого не секрет, что именно обладатель второго места в списке богатейших россиян стоял за возрождением красно-белых. Так и заревновать недолго.

Хотя у СКА перед первым армейским дерби в сезоне дела шли неплохо. После четырех матчей нового чемпионата петербуржцы занимали четвертое место с шестью очками в Западной конференции. Выше — ЦСКА, «Спартак» и «Витязь». Опять же отметим «Спартак», который летом возглавил бывший главный тренер СКА Олег Знарок. В Интернете шутят, что всего две недели понадобилось тестю Артемия Панарина, чтобы обогнать армейцев с Невы. Впрочем, у СКА две игры в запасе. К игре с ЦСКА петербуржцы подошли с результатом 3 победы, 1 поражение. Были обыграны «Металлург» (3:1), «Трактор» (4:3 ОТ) и «Сибирь» (4:2). Единственное фиаско – «Автомобилист» (1:3) во главе с другим бывшим СКА – Павлом Дацюком. Сплошная мелодрама.

Летом СКА пришлось серьезно перестраиваться. Команду покинули вратарь Игорь Шестеркин, защитники Владислав Гавриков, Патрик Херсли, нападающие Никита Гусев, Павел Дацюк, Николай Прохоркин – люди, дававшие результат. Вместо них пришли вратари Петр Кочетков, Иван Налимов, защитники Лукас Бенгтссон, Ярослав Дыбленко, Даниил Мироманов, Сергей Барбашев, нападающие Дмитрий Кагарлицкий, Йоонас Кемппайнен, Йори Лехтеря и Владимир Ткачев, которым только предстояло доказать, чего они стоят.

Особенные надежды возлагались на Ткачева. На 23-летнем нападающем лежала непростая задача — заменить уехавшего в НХЛ Никиту Гусева. В свое время сам Гусев побывал в этой роли, когда занял место также отправившегося за океан Артемия Панарина, и у него это успешно получилось. Пока воспитанник омского хоккея тоже более или менее справляется. Он забил больше всех в лиге в предсезонных матчей и продолжает демонстрировать отличные результаты на старте регулярного чемпионата. Особенно удачной получилась игра с «Трактором», в которой Ткачев забил сам, отдал голевую передачу и еще подрался, оформив тем самым хет-трик Горди Хоу (легендарный канадский хоккеист, известный выдающимися бомбардирскими способностями и агрессивным поведением на льду). Всего же на счету Ткачева 5 (3 гола + 2 передачи) очков после четырех матчей — первое место в списке снайперов и бомбардиров команды.

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Из-за травмы вратаря Магнуса Хелльберга перед самым стартом чемпионата неожиданно шанс получил 20-летний Петр Кочетков – бронзовый призер и лучший вратарь молодежного чемпионата мира-2019. Молодой голкипер провел все четыре матча до встречи с московскими армейцами, из которых неудачной можно было назвать разве что игру с «Автомобилистом», в которой он пропустил четыре шайбы. Такими темпами Хелльбергу после возвращения в строй придется самому ждать шанса.

Трудно пока оценивать работу Алексея Кудашова на месте главного тренера, но СКА под его руководством не прошел первое серьезное испытание матчем с «Автомобилистом». Провалили петербуржцы и вторую проверку против ЦСКА, действующего обладателя Кубка Гагарина.

Начало матча едва не сорвалось из-за пожара на электроподстанции на улице Коммуны. В Ледовом дворце несколько раз отключался свет. Возникли проблемы с трансляцией. Но к началу игры питание удалось восстановить. Пострадало только предыгровое шоу, которое перенесли на перерыв между первым и вторым периодами.

Как показал матч, СКА еще рано бороться с ЦСКА. Москвичи сохранили чемпионский состав и весь тренерский штаб. Петербуржцы же строят новую команду. Отсюда и все проблемы с организацией большинства, которое против столь вышколенного соперника совершенно не работало, хотя возможности для этого были. Пропущенные шайбы вытекали из той же ситуации.

Первый гол ЦСКА забил после ошибки хозяев при выходе из своей зоны. Отличился Антон Слепышев. Во втором случае столичные хоккеисты реализовали большинство. Безупречный бросок из правого круга вбрасывания нанес Константин Окулов. Гости действовали спокойно, без неоправданных ошибок.

– Мы вели — 2:0, зачем нам рисковать-то? – логично отвечал позже главный тренер ЦСКА Игорь Никитин на вопрос об осторожной игре своей команды.

Ну и добил СКА бывший петербуржец Сергей Калинин голом в пустые ворота, когда Кудашов сменил вратаря Кочеткова на шестого полевого игрока.

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– Хорошо сегодня забил, посвящаю гол своей бабушке, ей сегодня исполнилось 70 лет, – сделал трогательное заявление после матча Калинин. – Она смотрит игры, думаю, ей будет очень приятно.

Нападающий СКА Александр Барабанов сокрушался, что команда играла недостаточно агрессивно, что нужно было больше идти на ворота, закрывать вратаря.

– Не знаю, где-то смазанное начало сезона, может, где-то уверенности не хватает, – говорил Барабанов. – Такое бывает, это хоккей. Вроде давишь соперника, а потом раз, и залетает в твои ворота. Надо уметь держать удар, это будет уроком для нас. В таких играх надо проявлять характер, будем к этому стремиться. Комплекса ЦСКА нет, плей-офф-то был, мы у них выигрывали, доказали, что можем выигрывать.

Кудашов отдал должное обороне ЦСКА и отметил игру вратаря Ильи Сорокина.

– Наверное, нам не хватало хладнокровия, иногда злости, – анализировал главный тренер СКА. – Устал ли Кочетков? Сегодня все устали. Уже говорил, что у нас молодой вратарь, а молодым свойственно выдавать хорошие игры, средние игры. Это нормальный процесс.

Первое армейское дерби СКА провалил, но впереди еще будет немало возможностей отыграться. КХЛ устроила праздник болельщикам, поставив в календарь шесть матчей между армейскими клубами. Вторая попытка будет уже совсем скоро: 23 сентября команды вновь сыграют друг с другом, и снова это произойдет в Петербурге.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»