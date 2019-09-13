После пожара на подстанции в квартиры петербуржцев вернулось электричество. Светло в 62 домах

Электроснабжение в квартирах Красногвардейского и Невского районов Петербурга полностью восстановлено после пожара на подстанции «Восточная-коммунальная». Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе «Ленэнерго» 13 сентября.

«С 21:53 все потребители получают электроснабжение в полном объеме. Для установления причин задымления в компании создан штаб», — отметили на предприятии.

В МЧС Петербурга уточнили, что на подстанции на улице Коммуны сгорел один масляный трансформатор, а не три, как сообщалось раннее.

Пожар в двухэтажном здании локализовали к 20.10. Из-за возгорания на несколько часов остались обесточенными 62 дома, в которых проживает 20 тысяч человек. На Финляндском вокзале сбилось расписание электричек.