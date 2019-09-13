«Зенит» размялся на «Арсенале» перед стартом в Лиге чемпионов

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 9 тура чемпионата Российской премьер-лиги против тульского «Арсенала» в пятницу, 13 сентября, в Петербурге. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 3:1.

Голы за «Зенит» забили Артем Дзюба (5 минута), Себастьян Дриусси (66, с пенальти) и Олег Шатов (88). Добавим, что на 22 минуте пенальти не реализовал Сердар Азмун. «Арсенал» ответил голом Кантемира Берхамова на 56 минуте встречи.

Благодаря этой победе «Зенит» обошел «Краснодар» в турнирой таблице и вышел на первое место. У южан при этом игра в запасе.

Следующий матч «Зенит» проведет в рамках Лиги чемпионов 17 сентября во Франции.