ЦСКА разгромил СКА в Петербурге

Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА в пятницу, 13 сентября, в Петербурге. Армейцы с Невы уступили со счетом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Голы за ЦСКА забили Антон Слепышев (9 минута), Константин Окулов (26), Сергей Калинин (60, в пустые ворота).

СКА продолжает занимать четвертое место в Западной конференции с шестью очками. Следующий матч петербуржцы сыграют 15 сентября против «Йокерита». Матч также пройдет на домашней площадке.