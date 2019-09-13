Ураганный ветер остаётся в Петербурге. Выходные будут домашними

Непогода продолжит трепать деревья в Петербурге 14 сентября. Об усилении ветра предупреждает городское МЧС.

Субботу городу на Неве синоптики обещают дождливой. Температура воздуха составит +15 градусов. Ожидается усиление северо-западного ветра до 17 метров в секунду.

В воскресенье, 15 сентября, в Петербурге прогнозируются кратковременные осадки. Днём столбик термометра поднимется до +14, ночью опустится до +7.

Сегодня непогода нанесла несколько ударов по припаркованным автомобилями – деревьями, а также закрутила уши собакам.