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Общество
13.09.2019 23:37
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Вот Ксения. Вот Константин. Привет, Андрей. Ксения Собчак спела на своей свадьбе о перспективе, «Фонтанка» отвечает тем же

Свадьба потомственного политика Ксении Собчак стерла границы между деловой прессой и таблоидами. О том, как теледива с оппозиционным флером заключает союз с симпатичным власти режиссером, в течение дня проинформировали ведущие российские издания, общее количество сообщений стремится к трем сотням.

Вот Ксения. Вот Константин. Привет, Андрей. Ксения Собчак спела на своей свадьбе о перспективе, «Фонтанка» отвечает тем же

Свой выбор дочь первого мэра Петербурга задокументировала в Москве. Дотошная «Википедия» ее избранника характеризует: «Российский театральный режиссёр и поэт. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной. Сын кинокритика Юрия Богомолова. 13 сентября 2019 года сыграл свадьбу с Ксенией Собчак». И добавляет: «В 2018 году был доверенным лицом кандидата в мэры в Москвы Сергея Собянина».

О Ксении Собчак народная энциклопедия захлебывается: российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, киноактриса, сопредседатель политической партии «Партия перемен», генпродюсер телеканала «Супер», известна по реалити-шоу «Дом-2», «Блондинка в шоколаде», «Последний герой»; член Координационного совета российской оппозиции; четвёртое место на президентских выборах 2018 года.  

Хроника торжества столь противоположных по взглядам персон закрепилась в топе сервиса «Яндекс.Новости». За свадебным катафалком и реакцией ГИБДД на ритуальное надругательство над ПДД следили ТАСС, РБК, Forbes, событие вошло в вечерние выпуски новостей Первого канала. Федеральное ТВ накануне бракосочетания запустило анонс с Ксенией Собчак.

Сидя в пенной ванне, соперница Владимира Путина на президентских выборах игриво намекает, что вот-вот станет ведущей телешоу «Пусть говорят». Семейно-драматический клон американского шоу для домохозяек потерял свое лицо в 2017-м, когда ушел 12 лет бессменный Андрей Малахов.

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Телеведущий нашел себя на канале-конкуренте «России-1», формат идентичен, назван созвучно практически народной песне Ирины Аллегровой «Привет, Андрей». Именно ее Ксения Собчак исполнила на своей свадьбе.

Читатель "Фонтанки" Андрей

Среди селебрити российского масштаба присутствовал Андрей Малахов. Муж носит имя Константин. Предыдущего звали Максим, мать Собчак, член СовФеда Людмила Нарусова, выступая в банкетном зале Музея Москвы на Зубовском Бульваре, сказала молодоженам обидное для сына народного артиста России Эммануила Виторгана: «За всю жизнь я многое, конечно, видела о своей дочери и от своей дочери, но таких сияющих глаз не видела никогда».

Читатель Андрей (все совпадения случайны) предоставил «Фонтанке» видео свадебного пения Ксении Собчак. Редакция не может скрывать задетое и отвечает подходящим случаю видеоролику, который в шутку был подготовлен к капустнику 23 февраля 2019 года.

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© Фонтанка.Ру

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