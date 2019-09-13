Загоревшаяся подстанция сбила расписание электричек. Пассажиры толпятся на Финляндском вокзале

Расписание электричек на Финляндском вокзале вышло из плана вечером 13 сентября. О задержках составов приозерского направления в социальных сетях рассказали горожане около 20.30.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, из-за обесточенной подстанции «Восточная-коммунальная» перевод стрелок на станции Ручьи пришлось переключить на ручной режим.

На данный момент задерживаются четыре электрички приозерского направления. Опоздание составляет от 20 до 50 минут.