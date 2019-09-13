Во Всеволожске по делу о незаконных захоронениях на кладбищах провели десятки обысков

Десятки обысков прошли у подозреваемых в незаконном погребении на кладбищах Всеволожского района Ленобласти. По уголовному делу о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, уже задержаны двое бизнесменов.

Как стало известно 47news 13 сентября, накануне сотрудники экономического отдела полицейского Главка при поддержке спецназа провели более тридцати обысков у игроков похоронного рынка во Всеволожском районе.

В ходе обысков были изъяты печати, документация и журналы захоронений. По данным 47news, на двое суток задержан генеральный директор ООО «Всеволожская ритуальная компания», а также индивидуальный предприниматель.

По версии следствия, подозреваемые незаконно занимались захоронением на кладбищах района, в частности, на «Всеволожском кладбище №2», которое считается одним из самых дорогих. Незаконный доход группа предположительно получала из карманов родственников умерших.

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В ближайшее время будет принято решение об избрании подозреваемым меры пресечения.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Всеволожская ритуальная компания» (ВРК) зарегистрировано в июне 2017 года в посёлке Романовка. В апреле 2019 года «ВРК» выиграла лот №2 на текущее содержание кладбищ на территории Всеволожского района на 876,8 тысяч рублей. Заказчиком выступала администрация.