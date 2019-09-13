Петербуржцы выходят из сумрака. Пожар на Коммуны локализован

Возгорание на подстанции «Восточная-коммунальная» в Красногвардейском районе Петербурга локализовано к 20.10. Об этом сообщили в пресс-службе городского МЧС 13 сентября.

В комитете по энергетике Смольного уточнили, что часть зданий запитаны по резервной схеме. Без света остаются 30 жилых домов и 9500 человек в Красногвардейском и Невском районах.

Из-за пожара на подстанции на улице Коммуны электричество отключили в 62 домах, блэкаут затронул 20 тысяч человек. Огонь охватил три масляных трансформатора.