Милый врач. Кто помог генералу Абакумову лечь под уголовное дело

47news узнал, почему генерал полиции Абакумов выбрал именно Тосненскую больницу Ленобласти для выправления мистического больничного.

Егор Алеев/ТАСС

Бывшего зама по тылу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 55-летнего генерал-майора внутренней службы Ивана Абакумова подозревают в получении лукавой справки из Тосненской районной больницы. Он якобы лежал там на стационаре, в то время, как Управление собственной безопасности МВД заметило его Крыму. В общем-то житейская история, не чуждая каждому, кто соприкасался с отечественной медициной в личных нуждах. Другое дело – почему Абакумов, прописанный в Петербурге, получил больничный в Тосно.

Но сначала – немного деталей. Судя по документам, которые Абакумов в начале июля предоставил в Управление по работе с личным составом, около шести вечера 7 июня он обратился в тосненскую больницу с жалобой на плохое самочувствие. В справке фигурирует гипертонический криз. Но уже 10 июня генерал, по версии следствия, на машине едет в Крым. Возвращается ранним утром 28 июня на самолёте «Аэрофлота». Этой же датой заверена в тосненской больнице «Выписка из медкарты стационарного больного». Результатом мистификации стали дополнительный 21 день к заслуженному отпуску – на него наложился период «стационара».

Здесь отметим, что любой гражданин, в том числе и иностранец, имеет право обратиться за неотложной помощью в любое лечебное учреждение, а там обязаны её оказать. Дело касается травм и, в том числе, проблем с давлением.

«В этом случае, состояние стабилизируют и направляют пациента по месту жительства. Три недели никто с таким диагнозом держать бы не стал», – рассказал о практике один из опрошенных 47news медиков.

Реклама



Причина обращения Абакумова в тосненскую больницу может быть в фигуре главврача, Павла Сурмиевича. Как минимум года с 97-го его карьера связана с ведомственной медициной. Так, он не один год возглавлял медико-санитарную часть ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но несколько лет назад вынужден был уйти. И вроде бы не по собственному желанию. После этого, как говорят, не без протекции он стал руководить «Межрайонным наркологическим диспансером №1» в Петербурге, но и там не сложилось. Уходил чуть ли не под обращения подчинённых в СК и прокуратуру. Обошлось всё же без последствий, и Сурмиевича приютил «Центр медицины катастроф Ленинградской области». А с год назад он стал руководить Тосненской ЦРБ.

По словам собеседников 47news в полицейском главке, сложно было бы представить ситуацию, при которой такая величина, как Абакумов, обратился, а Сурмиевич ему отказал. Тем более, в сущей, по сути, мелочи.

47news связался с Павлом Сурмиевичем. По его словам, Абакумова он знает давно.

О чем рассказал Павел Сурмиевич, читайте в материале 47news.