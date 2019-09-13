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Общество
13.09.2019 20:33
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Милый врач. Кто помог генералу Абакумову лечь под уголовное дело

47news узнал, почему генерал полиции Абакумов выбрал именно Тосненскую больницу Ленобласти для выправления мистического больничного.

Милый врач. Кто помог генералу Абакумову лечь под уголовное дело

Егор Алеев/ТАСС

Бывшего зама по тылу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 55-летнего генерал-майора внутренней службы Ивана Абакумова подозревают в получении лукавой справки из Тосненской районной больницы. Он якобы лежал там на стационаре, в то время, как Управление собственной безопасности МВД заметило его Крыму. В общем-то житейская история, не чуждая каждому, кто соприкасался с отечественной медициной в личных нуждах. Другое дело – почему Абакумов, прописанный в Петербурге, получил больничный в Тосно.

Но сначала – немного деталей. Судя по документам, которые Абакумов в начале июля предоставил в Управление по работе с личным составом, около шести вечера 7 июня он обратился в тосненскую больницу с жалобой на плохое самочувствие. В справке фигурирует гипертонический криз. Но уже 10 июня генерал, по версии следствия, на машине едет в Крым. Возвращается ранним утром 28 июня на самолёте «Аэрофлота». Этой же датой заверена в тосненской больнице «Выписка из медкарты стационарного больного». Результатом мистификации стали дополнительный 21 день к заслуженному отпуску – на него наложился период «стационара».

Здесь отметим, что любой гражданин, в том числе и иностранец, имеет право обратиться за неотложной помощью в любое лечебное учреждение, а там обязаны её оказать. Дело касается травм и, в том числе, проблем с давлением.

«В этом случае, состояние стабилизируют и направляют пациента по месту жительства. Три недели никто с таким диагнозом держать бы не стал», – рассказал о практике один из опрошенных 47news медиков.

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Причина обращения Абакумова в тосненскую больницу может быть в фигуре главврача, Павла Сурмиевича. Как минимум года с 97-го его карьера связана с ведомственной медициной. Так, он не один год возглавлял медико-санитарную часть ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но несколько лет назад вынужден был уйти. И вроде бы не по собственному желанию. После этого, как говорят, не без протекции он стал руководить «Межрайонным наркологическим диспансером №1» в Петербурге, но и там не сложилось. Уходил чуть ли не под обращения подчинённых в СК и прокуратуру. Обошлось всё же без последствий, и Сурмиевича приютил «Центр медицины катастроф Ленинградской области». А с год назад он стал руководить Тосненской ЦРБ.

Павел Сурмиевич
Павел Сурмиевич
Фото: "Кто есть кто в медицине"

По словам собеседников 47news в полицейском главке, сложно было бы представить ситуацию, при которой такая величина, как Абакумов, обратился, а Сурмиевич ему отказал. Тем более, в сущей, по сути, мелочи.

47news связался с Павлом Сурмиевичем. По его словам, Абакумова он знает давно.

О чем рассказал Павел Сурмиевич, читайте в материале 47news.

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