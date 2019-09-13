Требование России по иску Приватбанка отклонил Гаагский арбитраж

Россия получила отказ постоянной палаты Гаагского арбитражного суда в пересмотре юрисдикции по иску Приватбанка о потере активов в Крыму. Об этом сообщается на сайте организации 13 сентября.

Приватбанк через суд в Гааге пытается получить от России один млрд долларов, а Москва, в свою очередь настаивает, что арбитраж в Гааге не обладает нужной юрисдикцией.

Приватбанк, 41% которого до национализации принадлежал бизнесмену Игорю Коломойскому, обвинял Россию в нарушении обязательств по соглашению о взаимной защите инвестиций и в незаконной экспроприации активов финансовой организации в Крыму.

В феврале 2019 года международный арбитраж в Гааге поддержал Приватбанк. Постоянная палата третейского суда в Гааге (ППТС) приняла решение взыскать с России в пользу украинских компаний компенсации за потерю активов в Крыму, в российском Минюсте заявили, что не признают юрисдикцию ППТС на рассмотрение данного иска.

Москва объясняла свой отказ от участия в данном процессе тем, что заключенное в 1998 году российско-украинское соглашение «не может служить основанием для формирования арбитража для урегулирования спора».