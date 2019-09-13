Пятница 13-е в Красногвардейском. Из-за пожара на подстанции без света остались 20 тысяч петербуржцев

Из-за возгорания на подстанции «Восточная-коммунальная» в Красногвардейском районе Петербурга обесточенными вечером 13 сентября стоят 62 дома. Об этом рассказали в пресс-службе городского МЧС.

Огонь охватил двухэтажное здание на улице Коммуны, горит три масляных трансформатора. Ранг пожара № 1-Бис.

Как пояснили в комитете по энергетике Смольного, без света остались 20 тысяч горожан. Под отключение попал квартал, ограниченный улицами Коммуны-Хасанская-Передовиков-Косыгина.

Блэкаут не затронул Ледовый дворец на проспекте Пятилеток, где проходит матч регулярного чемпионата КХЛ между клубами СКА – ЦСКА .