Из-за пожара на электростанции зрители матча СКА – ЦСКА остались без предыгрового шоу

Матч регулярного чемпионата КХЛ между клубами СКА – ЦСКА едва не оказался под угрозой срыва из-за проблем с электричеством в Красногвардейском районе Петербурга вечером 13 сентября. В Ледовом дворце на проспекте Пятилеток несколько раз гас свет незадолго до старта игры.

К началу встречи питание арены восстановилось, однако предыгровое шоу было перенесено на перерыв между первым и вторым периодом.

Электроподстанция загорелась на улице Коммуны. На место съезжаются пожарные расчеты.