Дома на Коммуны накрыл блэкаут. Спасатели тушат подстанцию «Ленэнерго»

читатель "Фонтанки" Александр

Огонь охватил подстанцию «Восточная-коммунальная» в Красногвардейском районе Петербурга вечером 13 сентября. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе «Ленэнерго».

Пожару на улице Коммуны, 7, присвоен номер 1бис, уточнили в городском МЧС.

Смотреть в новом окне читатель "Фонтанки" Александр

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В близлежащих домах нет света. Диспетчеры «Ленэнерго» организуют резервные схемы для оперативного восстановления электроснабжения. Точное количество обесточенных зданий пока не ясно. Также неизвестны причины пожара.

«В район направлены дизель-генераторные установки для запитывания социально значимых объектов», — добавили в компании.