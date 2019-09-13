Происшествия
Дома на Коммуны накрыл блэкаут. Спасатели тушат подстанцию «Ленэнерго»
читатель "Фонтанки" Александр
Огонь охватил подстанцию «Восточная-коммунальная» в Красногвардейском районе Петербурга вечером 13 сентября. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе «Ленэнерго».
Пожару на улице Коммуны, 7, присвоен номер 1бис, уточнили в городском МЧС.
В близлежащих домах нет света. Диспетчеры «Ленэнерго» организуют резервные схемы для оперативного восстановления электроснабжения. Точное количество обесточенных зданий пока не ясно. Также неизвестны причины пожара.
«В район направлены дизель-генераторные установки для запитывания социально значимых объектов», — добавили в компании.