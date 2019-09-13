Финляндия раскидает вакцину против бешенства у границы с Россией

Финляндское агентство безопасности продовольствия Evira приступает 12 сентября к кампании по вакцинации диких животных районах, прилегающих к юго-восточной границе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Цель проведения ежегодной кампании вакцинации – предотвращение распространения на территории Финляндии заболевания бешенства через диких животных.

Приманки будут разбрасываться на полосе шириной в 40 км от Иломантси до Виролахти и далее на полосе шириной 20 км вдоль южного побережья до Пюхтяя. Общая площадь зоны вакцинации около 10 тыс. км км. Полеты производятся ежедневно с 7 до 21 часов в течение пяти недель.

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Над коттеджами, населенными пунктами и водными путями сброс не производится. Однако если приманки встречаются в большом количестве на небольшом участке или рядом с домами, об этом нужно сообщить в Evira. Трогать и подпускать к ним собак нельзя. Но сбор грибов и ягод в районе вакцинации не воспрещается.

Приманки, распространяемые с воздуха, представляют собой куски коричневого цвета величиной 5 x 4,5 x 1,5 см и весом 30 г с сильным рыбным запахом. Вакцина находится внутри в жидком виде в капсуле из фольги и содержит ослабленный вирус бешенства.

Финляндия с 1991 года обладает официальным статусом благополучия по заболеванию бешенством.