Трамп объяснил оранжевый цвет своей кожи

Президент США Дональд Трамп объяснил, что его кожа имеет оранжевый оттенок на видео и фотографиях из-за повсеместного использования энергосберегающих ламп. Об этом сообщает CNN.

Выступая на встрече с членами Республиканской партии в городе Балтимор, Трамп обратил внимание на лампочку нового типа и заявил, что такие лампы «куда дороже старых, неярких, но хорошо работавших лампочек». К тому же, сказал он, под их светом он выглядит хуже.

«Лампочки, которые нас заставляют использовать, по мне, в первую очередь, плохи тем, что я все время выгляжу оранжевым», — отметил Трамп, вызвав смех присутствовавших.

Как пишет CNN, администрация Трампа ранее отменила правила, предписывающие использовать такие лампочки. Эти нормы были введены предыдущим президентом Бараком Обамой и должны были повысить цены на лампочки в США.