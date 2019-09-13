Кузяев и Смольников появятся с первых минут матча «Зенит» — «Арсенал»
Футбольный клуб «Зенит» назвал состав на матч 9-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против тульского «Арсенала». Игра пройдет в Петербурге в пятницу, 13 сентября.
С первых минут за «Зенит» сыграют: Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.
В запасе остались: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Йордан Осорио, Вячеслав Караваев, Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Олег Шатов, Роберт Мак.
Матч начнется в 20:00 по московскому времени.
«Зенит» после восьми туров занимает второе место с 17 очками. Тульский «Арсенал» идет на седьмой строчке с 13 очками.