Латвийский банк потребовал взыскать с Киркорова €651 тыс. кредитного долга

Латвийский банк ABLV Bank подал иск в Таганский районный суд города Москвы о взыскании с певца Филиппа Киркорова €651 тыс. задолженности по кредитному договору, заявила RNS пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

«Пока есть кредитный договор, он является заемщиком, второй ответчик — ООО «Филипп Киркоров Продакшн» – является поручителем. Они являются двумя ответчиками, взыскать хотят с них двоих. На сегодняшний момент основная сумма долга — 651 тыс. евро, также имеются штрафы, неустойка и проценты», — сказала она.

По словам пресс-секретаря Таганского районного суда Москвы, суммы остальных взысканий будут уточняться в процессе судебного разбирательства, пока назвать их не представляется возможным. Предварительное заседание по делу запланировано на 1 октября текущего года.

Согласно данным сайта ABLV Bank, кредитная организация находится в процессе самоликвидации. 30 августа текущего года банк сообщил, что вернул активы на общую сумму €610 млн. Общий объем активов организации достаточен для покрытия требований кредиторов в полном размере, подчеркивают в пресс-службе банка. По состоянию на 30 июня этот показатель равнялся €2,3 млрд, заявленные требования составили €2 млрд.