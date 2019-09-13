Зеленский прокомментировал возможность проведения выборов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о выборах на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе пока говорить преждевременно, необходимо провести встречу в "нормандском формате".

"Информацию о возможности выборов на оккупированных территориях я могу прокомментировать только после того, как мы договоримся в "нормандском формате", потому что это часть минских договоренностей. Поэтому говорить преждевременно. У нас может быть только теоретический диалог. Условия все прописаны в минских договоренностях", – заявил Зеленский в ходе совместного брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюланд, который транслировался на странице офиса президента в Facebook.

По его словам, "сначала вопрос обмена людей, потом вопрос разведения войск". "А только после этого мы можем говорить про формат выборов на оккупированных территориях… Если мы считаем, что Донбасс – это Украина, то местные выборы там должны пройти по украинскому законодательству", – заявил Зеленский.