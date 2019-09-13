Минфин США ввел санкции против северокорейских хакеров

Минфин США ввел санкции против ряда хакерских группировок Северной Кореи, якобы ответственных за кибератаки на критически важные объекты инфраструктуры, следует из сообщения министерства.

Treasury sanctions North Korean state-sponsored malicious cyber groups https://t.co/0CT8WltVCl — Treasury Department (@USTreasury) 13. September 2019

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о санкциях, направленных против трех спонсируемых властями Северной Кореи вредоносных кибергруппировок, которые несут ответственность за вредоносную киберактивность в отношении критически важных объектов инфраструктуры», — говорится в сообщении.

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Под санкции попали хакерские группировки Lazarus Group, Bluenoroff и Andariel. По словам Минфина США, северокорейские хакеры проводили атаки на правительственные, военные, финансовые структуры, предприятия, СМИ, судоходные компании. Хакеры промышляли кибершпионажем, кражей данных, денежных средств и проводили деструктивные операции с применением вредоносных программ.

Санкции включают в себя заморозку активов министров в пределах юрисдикции США, а также запрет на участие американских граждан в любых транзакциях, связанных с этими активами.