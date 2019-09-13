Незаконная свалка в Усть-Славянке стала уголовным делом. Ущерб природе оценили в миллионы

Уголовное дело возбуждено по факту образования незаконной свалки в Невском районе Петербурга. Об этом рассказали в комитете природопользования Смольного 13 сентября.

Нелегальную свалку у 59-го дома на Советском проспекте жители Усть-Славянки заметили в начале лета. Экспертиза оценила вред, нанесённый природе, в 5,4 млн рублей.

В августе комитет прекратил административное расследование и направил материалы в природоохранную прокуратуру Петербурга для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Природоохранная прокуратура согласилась с оценкой чиновников. Возбуждено уголовное дело по статье «Порча земли».