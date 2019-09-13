Пятница, 13-е, не стала ужасом для Пулково. В аэропорту спасли жизнь отчаявшемуся

Сотрудники транспортной полиции сохранили жизнь мужчине, который готовился шагнуть в вечность в петербургском аэропорту.

Как рассказали в Северо-Западном управлении ведомства 13 сентября, в ходе патрулирования пассажирского терминала «Пулково» младший сержант полиции Дмитрий Масалов обратил внимание на тревожного мужчину. Одетый в форму охранника, он следовал к ограждениям эстакады и собирался совершить непоправимое.

«Полицейский подбежал к нему, схватил за одежду и, удерживая его одной рукой, по рации сообщил в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Пулково о случившемся», — добавили в ведомстве.

На место вызвали скорую. 39-летнего решительного гражданина госпитализировали.