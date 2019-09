Президент Финляндии опроверг сообщения российских СМИ о своём желании отказаться от санкций

Президент Финляндии Саули Ниинистё опроверг сообщения российских СМИ о том, что Финляндия не поддержала призыв главы Украины Владимира Зеленского сохранять антироссийские санкции. Об этом сообщает 13 сентября Yle.

"Я совершенно четко сказал, что ожидали, что антироссийские санкции обрушат экономику России, но этого не произошло. Напротив, я в своей речи подтвердил, что мы будем, конечно же, придерживаться санкций. Это совершенно понятное дело, и тут не может быть никаких неверных толкований", – заявил Ниинистё.

