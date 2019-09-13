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Финляндия
13.09.2019 18:17
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Президент Финляндии опроверг сообщения российских СМИ о своём желании отказаться от санкций

Президент Финляндии Саули Ниинистё опроверг сообщения российских СМИ о том, что Финляндия не поддержала призыв главы Украины Владимира Зеленского сохранять антироссийские санкции. Об этом сообщает 13 сентября Yle.

"Я совершенно четко сказал, что ожидали, что антироссийские санкции обрушат экономику России, но этого не произошло. Напротив, я в своей речи подтвердил, что мы будем, конечно же, придерживаться санкций. Это совершенно понятное дело, и тут не может быть никаких неверных толкований", – заявил Ниинистё.

Ранее со ссылкой на речь финского президента на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) об альтернативной позиции лидера Суоми писал ТАСС.

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На пресс-конференции Ниинистё сообщил финским журналистам, что если такое толкование присутствует, то это сделано преднамеренно.

Ранее в интервью "Фонтанке" министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подтвердил, что Суоми в вопросе санкций придерживается единой позиции ЕС – снятие ограничений невозможно до выполения Минских договорённостей.

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