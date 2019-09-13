Автобус поймал Harley-Davidson при повороте в Металлострое. У байкера тяжелые травмы

Серьезное ДТП с участием мотоцикла и рейсового автобуса произошло днем 13 сентября в Колпинском районе Петербурга. Водитель поспешил повернуть.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 15:36 на нерегулируемом перекрестке Петрозаводского шоссе и Центральной улицы в поселке Металлострой 58-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» 335-го маршрута (принадлежит ООО «Автотранспортная компания») при повороте налево не пропустил встречный мотоцикл Harley-Davidson.

В результате аварии 30-летний байкер был госпитализирован в тяжелом состоянии. Как отмечают в ГИБДД, мотоциклист имеет 10-летний водительский стаж. В момент столкновения он был в мотошлеме.

Похожее ДТП произошло 10 сентября на пересечении Лермонтовского и Рижского проспектов. Водитель «Тойоты», повернув налево с правого ряда, поймал мотоцикл, а тот задел каршеринг, водитель которого успел затормозить.