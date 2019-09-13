В Смольном обсудили с партиями «шероховатости» на муниципальных выборах

Председатель комитета территориального развития Петербурга Александр Бельский 13 сентября провел встречу с представителями партий, у которых есть фракции в региональном парламенте.

На ней присутствовали глава фракции «Единой России» Александр Тетердинко, лидер петербургской «Справедливой России» Марина Шишкина, депутат Заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский, председатель петербургского отделения Партии роста Павел Швец и один из руководителей городской ячейки КПРФ Владимир Дмитриев.

Как сообщили «Фонтанке» участники встречи, предметом разговора были результаты муниципальных выборов. «Основная мысль, которую старался донести Александр Бельский, — оппозиции предлагается перестать скандалить и успокоить своих сторонников. Представители партий ответили, что есть несколько принципиальных муниципалитетов, от борьбы за которые они не отступятся», — сообщил один из присутствовавших.

Обозначив позиции, участники встречи договорились взять тайм-аут на три дня. Александр Бельский на звонки «Фонтанки» не ответил.

Муниципальные выборы в Петербурге прошли одновременно с губернаторскими 8 сентября. С участков наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях, в том числе документально подтверждённых: вбросах бюллетеней, аномально высоком и неконтролируемом голосовании на дому, подкупе избирателей. Кандидаты фиксировали на видео, как избирательные комиссии сбегают с бюллетенями в неизвестном направлении. Данные в протоколах, которые по итогам подсчета голосов выдали кандидатам и наблюдателям (а выдали их не везде), в десятках случаев расходятся с данными, опубликованными в системе ГАС «Выборы». В течение недели после дня голосования комиссии продолжают проводить пересчет голосов на участках, где, по предварительным данным, побеждала оппозиция, в результате чего мандаты получают связанные с властью кандидаты. До сих пор результаты выборов в значительной части муниципалитетов не подведены. Ранее ситуацию на петербургских выборах прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что о случаях, которые бы позволили поставить под сомнение голосование в Петербурге, ему неизвестно, а с «возможными шероховатостями» разбирается Центральная избирательная комиссия.