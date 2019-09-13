Топографический кретинизм. На Васильевском острове нарисовался второй Средний проспект

Топографическая неразбериха возникла в сервисе Google Maps. На Васильевском острове в Петербурге появились две улицы с одинаковым названием.

Как следует из данных Google Maps 13 сентября, место Малого проспекта занял Средний. Таким образом, на Васильевском острове нарисовалось два Средних проспекта.

В конце прошлого года в Петербурге несколько школ и храм получили имя бразильского стриптизера Рикардо Милоса. Учреждения переименовали в Google Maps.