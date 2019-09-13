После аварии на трубопроводе «Дружба» «Транснефть» поднимет тарифы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России приняла решение проиндексировать тарифы на транспортировку нефти по трубопроводной системе «Транснефти».

Как сообщили 13 сентября RNS в ФАС, они вырастут на 3,42% в 2020 году. В начале 2019 года они уже индексировались на 3,87%.

Ранее глава «Транснефти» попросил премьера Дмитрия Медведева передать компании пункты сдачи и приема нефти после ЧП с «Дружбой».

В начале апреля стало известно о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба». Белоруссия заявила о загрязнении нефти хлорорганикой. В результате была приостановлена прокачка сырья в ряд стран Европы. По факту загрязнения в России возбудили уголовное дело. Следствие полагает, что грязная нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений. 1 июля «Транснефть» заявила, что полностью возобновила поставки нефти по трубопроводу. По оценкам белорусского оператора южной ветки «Дружбы», нефтепровод в течение ближайшего года будет работать вполсилы.