Уничтожение происходило в сомнительно короткие сроки. Опасное мясо могло вернуться на прилавки Петербурга

Несоответствие в цифрах предназначенной для уничтожения мясной продукции заметили сотрудники Россельхознадзора на двух предприятиях Петербурга. Огню предавали не весь конфискат.

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора, с помощью системы «Меркурий» специалисты заметили на двух предприятиях Петербурга резкое увеличение конфискатов, направленных на сжигание.

В 2018 – 2019 годах городским управлением ветеринарии без информирования и необходимого согласования с Россельхознадзором было разрешено направить на уничтожение в адрес предприятий ООО «РП-1» и ООО «ПромЭко» 531 тонну некачественной мясной продукции.

«По данным предоставленных документов и анализа «Меркурия» в ООО «Промэко» уничтожение конфискованной государством продукции животного происхождения происходило в сомнительно короткие сроки. Например, 26 тонн замороженного бразильского мяса было сожжено в полном объеме в течение 3 рабочих дней», — рассказали в ведомстве.

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Проанализировав имеющиеся факты и документы, специалисты Россельхознадзора предположили, что сжигалось не всё мясо, часть поставок могла быть реализована на рынках и в магазинах.

«Управлением Россельхознадзора было инициировано проведение прокурорской проверки, в ходе которой не была предоставлена документация, подтверждающая уничтожение продукции в полном объеме. Проверочные мероприятия продолжаются», — добавили в ведомстве.