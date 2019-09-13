Шойгу: РГО поднимет затонувшую у Курил американскую подлодку

Русское географическое общество (РГО) проведет экспедицию по подъему американской подводной лодки, затонувшей у берегов Курильских островов в годы Второй мировой войны, и надеется на участие в этом американских коллег. Об этом заявил президент РГО, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на церемонии открытия IV Фестиваля РГО в парке «Зарядье», сообщает МО РФ 13 сентября.

«На будущий год мы затеваем большую экспедицию, я многих приглашаю, у наших берегов Курил мы обнаружили затонувшую американскую подводную лодку, которая в те годы воевала там. Я надеюсь, что мы сможем организовать эту экспедицию с нашими американскими коллегами», — сказал Сергей Шойгу, добавив, что в данном случае говорит про географию, а не про свою основную деятельность.