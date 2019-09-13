Герои рассказов О. Генри и Статуя Свободы проехали по Петербургу на троллейбусе
В петербургском торрейбусе отметили день рождения знаменитого американского писателя О. Генри. Пассажирами 11-го маршрута стали сам писатель, его персонажи и даже Статуя Свободы.
Необычную акцию подготовили СПб ГУП «Горэлектротранс» и театр «МимИГРАнты». В эту пятницу, 13 сентября, артисты театра проехали по центру Петербурга в троллейбусе № 11, перевоплотившись в героев рассказов О. Генри. Актеры развлекали пассажиров веселыми шутками в сопровождении джаза начала XX века, рассказали в пресс-службе Горэлектротранса.
Для необычной поездки артисты подготовили театральные зарисовки из спектакля «Нью-Йорк… Нью-Йорк». Кроме литературных персонажей, в тролейбусе можно было встретить также самого О. Генри и Статую Свободы в исполнении актеров театра.
Театрализованной акцией артисты отметили день рождения О. Генри, который прошел 11 сентября, и открытие нового, XXXI театрального сезона.
Справка:
Маршрут троллейбуса № 11 появился на карте Петербурга в начале 1950-х годов, изначально связав Смольный с Балтийским вокзалом. Трасса маршрута неоднократно изменялась, дважды он закрывался, чтобы через несколько лет открыться вновь – в 1980-е и 2000-е годы. В нынешнем виде 11-й маршрут троллейбуса работает с конца 2008 года: он проходит через весь Васильевский остров, по Невскому и Суворовскому проспектам и разворачивается на Тульской улице.