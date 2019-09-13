Герои рассказов О. Генри и Статуя Свободы проехали по Петербургу на троллейбусе

В петербургском торрейбусе отметили день рождения знаменитого американского писателя О. Генри. Пассажирами 11-го маршрута стали сам писатель, его персонажи и даже Статуя Свободы.

Необычную акцию подготовили СПб ГУП «Горэлектротранс» и театр «МимИГРАнты». В эту пятницу, 13 сентября, артисты театра проехали по центру Петербурга в троллейбусе № 11, перевоплотившись в героев рассказов О. Генри. Актеры развлекали пассажиров веселыми шутками в сопровождении джаза начала XX века, рассказали в пресс-службе Горэлектротранса.

Для необычной поездки артисты подготовили театральные зарисовки из спектакля «Нью-Йорк… Нью-Йорк». Кроме литературных персонажей, в тролейбусе можно было встретить также самого О. Генри и Статую Свободы в исполнении актеров театра.

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Театрализованной акцией артисты отметили день рождения О. Генри, который прошел 11 сентября, и открытие нового, XXXI театрального сезона.