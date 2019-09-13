Авангардное кино, «нордический Шаляпин» и фолк-рок с Фарер. В Петербурге стартовали «Недели Северных стран»

В Петербурге 13 сентября начинается десятый фестиваль Недели Северных стран. «Фонтанка» выбрала самое интересное.

Недели Северных стран

В рамках «Недель» Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания традиционно знакомят жителей и гостей нашего города со своей культурой, традициями и достижениями. Программа включает в себя более 40 событий для детей и взрослых.

На международном кинофестивале «Послание к человеку» (14 – 21 сентября) страны Северной Европы в рамках спецпрограммы представят свои авангардные ленты – 48 короткометражек. В Музее истории фотографии выставка «Воспоминания о ландшафте. Обитаемое и запредельное» трех мастеров исландского видеоарта, которая очарует зрителя невероятными пейзажами. Полюбоваться страной можно будет и в галерее Tioindigo на выставке фотохудожника Йона Рунара Хильмарссона «Знакомство с Исландией» (1 – 20 октября).

На фестивале кино Северных стран (16 – 18 октября) в этом году помимо лучших лент последних лет из Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии и Швеции будут представлены также картины автономных территорий – Фарерских островов, Аландских островов и Гренландии, что для Петербурга редкость. Фильмом открытия станет «Женщина на войне» исландского режиссёра Бенедикта Эрлингссона. «Я обещаю, он произведет впечатление, вне зависимости от того, согласны вы с темой или нет», – заверила посол Исландии в России Берглинд Асгейрдоттир.

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Финляндия же привезет в Петербург снятый Аку Лоухимиесом ремейк культового финского фильма о Зимней войне «Неизвестный солдат», который на родине побил рекорд, обойдя в прокате даже «Властелина колец».

Большое внимание организаторы уделили младшему поколению. Так, Институт Финляндии. который активно продвигает детскую культуру чтения, откроет интерактивную выставку современной детской литературы Северных стран. В течение двух недель и трёх уик-эндов посетители смогут погрузиться в мир героев с помощью специальных модулей, каждый из которых посвящён отдельной книге. В открытии примут участие и авторы книг. В Центральной городской детской библиотеке имени Пушкина 3, 7 и 10 октября маленьким петербуржцам предложат посмотреть норвежское детское кино: «Лучшие подруги», «Крутые ребята» и «Операция "Арктика"».

Пятый год подряд в рамках фестиваля «Открой свою Европу» Главный штаб Эрмитажа 21 сентября станет фабрикой культур и заговорит на языках 21 страны, включая Северные. В День европейских языков, который совпадает с Международным днём мира, с 11 часов пройдут 23 мастер-класса и интеллектуальные игры для детей, 18 языковых занятий, 14 лекций, показы пяти фильмов, а завершится день музыкальной программой. Швеция, например, подготовила трогательную выставку «Шведские папы», смелым отцам обещают небольшое задание и памятные сувениры. На фестивале также можно будет узнать об образовательных программах Европы и поговорить с носителями языков. Все мероприятия бесплатные.

В этот же день Норвегия предлагает поучаствовать в «Чистых играх» и весело посоревноваться в уборке мусора на Рыбацком проспекте, 55. Зарегистрироваться могут команды от двух до четырех человек, побеждают те, кто соберёт больше всех мусора или найдет какие-то интересные артефакты.

Во «Вселенной воды» 24 сентября состоится финский перформанс «Ритуалы воды». Под аккомпанемент фортепиано и в сопровождении фото- и видеоряда зрителям предложат задуматься о том, как разные состояния H 2 O соотносятся с изменениями, которые происходят внутри нас.

Аутентичную музыку с живописных Фарерских островов 2 октября сыграет фолк-рок-группа Hamradun, которая в своём творчестве объединила ирландскую народную музыку, фарерские традиционные мелодии и классический рок. С Петербурга начнётся её первый гастрольный тур по России.

К 100-летию со дня рождения «нордического Шаляпина» – Кима Борга бесплатный концерт пройдёт в Генконсульстве 8 октября (вход по предварительной регистрации), а в Датском институте культуры – 9 октября (программы разные).

С 4 октября на Дворцовой набережной, 20, будут показывать постановку легендарного иммерсивного шоу «Вернувшиеся» по мотивам классической пьесы основателя европейской «новой драмы» Генрика Ибсена «Привидение». Захватывающее действие происходит в старинном особняке в самом центре Петербурга на расстоянии вытянутой руки от зрителей. Ещё одно произведение знаменитого норвежца – «Пер Гюнт» – оживёт в спектакле-мистерии театра «Особняк» (17 октября).

В Петербурге с поклонниками поэзии встретится самый знаменитый из ныне живущих писателей Дании Сёрен Ульрик Томсен, чьи произведения недавно были изданы на русском языке. Красивые стихи на датском и русском будут читать в Датском институте культуры 15 и 16 октября.

В рамках «Недель» снова будут говорить о развитии прибрежных территорий. Художественно-исследовательский проект Waterfront ("Линия воды"), в котором четыре команды совместно с жителями думали над тем, как сделать жизнь у воды комфортнее, представят свои наработки на выставке и форуме (10 октября).

Норвегия в честь 75-летия освобождения севера страны Советскими войсками приглашает в Музей политической истории вспомнить об истории Заполярья. А в библиотеке Маяковского пройдут кинопоказы фильмов о войне: «12-й человек» и «Выбор короля», вход свободный (28 – 30 октября). В Институте Финляндии уже открылась выставка Ээту Линнанкиви, исследующая тему чувствительности и чувственности мужчин. А в «Росфото» петербуржцы увидят ретроспективу культового датского фотографа-документалиста Красса Клемента, делавшего свои снимки в Москве во время путча, а также в Берлине, Бристоле, Копенгагене и Париже (26 сентября – 1 декабря).